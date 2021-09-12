想像前世情人將來結婚畫面 張繼聰爆4歲囡囡「墮入愛河」 (13:15)

張繼聰和老婆謝安琪婚後育有一對仔女，4歲半的囡囡張靖已經開學，昨晚阿聰在社交網貼片，爆料指囡囡已「墮入愛河」﹑自己被囡囡請食檸檬﹑更想像到將來女兒結婚畫面，十分搞笑，阿聰說：「我成日都好驚呢一日來臨，但原來呢一日已經嚟咗，我諗我個女已經『墮入愛河』，自從佢返學之後，佢成日都會提住一個男仔嘅名，成日都話要同呢個男同學去迪士尼﹑去食Pizza﹑去溜冰，總之要做啲咩，都要同嗰個男仔一齊。

每晚瞓覺仲好開心話要快啲瞓，因為第二朝返學，要見到呢個同學，我話：『好吖，去邊都好，我可唔可以一齊？』，佢話唔可以，只可以佢哋兩個，我梗係冇嘢啦，但其實內心...前幾日，佢哋學校搞party，我終於見到嗰個男仔，我同個女講：『不如你同個同學影張相吖，我個女話好呀』，於是佢拖住我跑去搵嗰個男仔，嗰一嘢有少少似佢第日結婚，我喺教堂拖住佢咁樣，去到個男仔度，我同個小朋友講：『我哋可唔可以影張相呀？』嗰個男仔望下我﹑再望下我個女，好輕描淡寫講咗句：『唔可以。』嗰一嘢，我都呆一呆，識玩，有前途。我當年都係用呢一招...我唔想再講喇﹗」

（即時娛樂）