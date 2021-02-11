張國榮65歲冥壽 梁朝偉貼劇照念故友 陳淑芬構思哥哥離世20周年紀念活動 (18:18)

已故巨星張國榮（哥哥）今天65歲冥壽，哥哥的摯愛唐鶴德（唐唐）在Instagram分享哥哥舊照懷念，唐唐更獲有心人送贈生日蛋糕。而袁詠儀、梁朝偉和古巨基亦在社交網貼相懷念哥哥，基仔表示在家裏找到40年前寶物，他寫道：「#但係屋企冇卡式機聽了 #回憶可珍藏當冠冕 #foreverLeslie」。

梁朝偉則貼了電影《春光乍洩》劇照念故友，偉仔亦在facebook貼了多年前，由林建明主持的《星空下的傾情》片段，該集嘉賓請來張國榮、張曼玉和梁家輝擔任嘉賓，哥哥在節目中還提到偉仔：「偉仔好好，首先要讚一讚偉仔，其實偉仔係一個性格古怪、但心地善良嘅人。我患咗阿米巴菌嗰次，全靠佢，如果唔係我可能返唔到嚟，偉仔係好難接觸嘅人，正如Maggie（張曼玉）話齋，你都要夾得來先得㗎，例如偉仔鍾意聽Rock，去佢屋企我直情頭都暈，我同（劉）嘉玲打緊牌，佢喺外面聽歌，佢又鍾意飲茶，阿B（鍾鎮濤）同佢係好朋友，品嘗茶道，你唔好叫我用45分鐘沏茶，啲茶係好香，佢亦好有心，我同嘉玲打牌時，佢會沏茶畀我哋飲，佢有另一種生活方式，但係優雅嘅，我覺得佢係好過癮。」

陳淑芬（陳太）則偕兒子陳家豪到寶福山向哥哥送上生日祝福。雖然天氣酷熱，但無減哥哥好友和「哥」迷的熱情。哥哥生前好友連炎輝、前助手Kenneth及香港「哥」迷，一早攜同鮮花抵達寶福山寶禪堂。海外的「哥」迷雖然未能來港，但依然越洋訂製精緻的花牌送給哥哥，每個花牌都盡顯「哥」迷心意，寶福山上頓成花海；亦有外地「哥」迷預早把千羽鶴、月餅等禮物寄給陳太，請她代為把這些心意帶到寶福山送給哥哥。

陳太一如往年準備了哥哥喜歡的食物和水果，中秋將至，亦帶了月餅送給哥哥。在「哥哥」張國榮的65歲誕辰，陳太送上千羽鶴彩虹蛋糕，象徵各地「哥」迷七彩繽紛的心意和祝福，化作彩虹飛送給遠方的哥哥。此外，陳太又特別訂製「萬紫千紅」花牌，以紫色玫瑰和繡球花，加上哥哥最喜愛的紅玫瑰，配合哥哥的艷麗氣質。

2023年是哥哥離世20年，陳太正在構思紀念活動，希望疫情快過，屆時各地的「哥」迷能聚在一起紀念張國榮。

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（即時娛樂）