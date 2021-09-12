毛俊輝從藝五十年展覽 回顧半世紀藝術生涯 (20:32)

「戲夢逍遙—毛俊輝從藝五十年」展覽昨日（9月11日）開幕。是次展覽為香港話劇團前藝術總監兼桂冠導演毛俊輝教授從藝50年的導演／表演作品選，細數他在導演、教育、演員及研究等不同範疇上的成就及貢獻；展覽將毛俊輝半世紀對戲劇的追尋，整理為四幕階段：「追夢年代」、「尋根之旅」、「香港製造」及「海闊天空」，讓觀眾認識到他的藝術生涯。而展覽於9月11日至24日假香港文化中心大堂展覽場地E2舉行，歡迎公眾人士到場欣賞。

毛俊輝說：「香港話劇團為我舉行這個從藝50年的展覽，令我覺得很溫暖。在我任職香港話劇團藝術總監之前，我已多次跟話劇團合作，執導我很喜歡的作品，例如《胡天胡帝》是一個非常特別的作品，非常有意思。2001年，香港話劇團公司化，我當劇團首任藝術總監時的經歷是很特別的，因為是剛剛公司化，大家可說是從零開始，所以非常努力工作，顧不好自己身體，後來大病一場，卻在病榻中上了寶貴的一課。2003年，香港遇上非典型肺炎，香港政府希望三大藝團（香港話劇團、香港中樂團、香港舞蹈團）合作，製作了原創音樂劇《酸酸甜甜香港地》，這個製作亦為香港話劇團打開了內地、海外巡演的渠道，讓更多人認識劇團，促進更多文化交流的機會。當我卸任藝術總監後，劇團更頒發桂冠導演的名銜。很可惜一直未能為話劇團創作作品，直至話劇團40周年，助理藝術總監馮蔚衡介紹了《父親》的劇本給我，這麼好的劇本一定要演，亦因深受大眾的喜愛和非常有社會價值，所以演出了幾年。直至今年才有機會為香港話劇團執導一齣戲，在這個時候，我覺得我一定要導演一個特別的戲，一個有意思的戲，我便挑選了《往大馬士革之路》，一個表現主義的經典作品。對今時今日來說是非常有意思，我很期待這個戲上演。我非常感謝香港話劇團藝術總監陳敢權、行政總監梁子麒及劇團的同事，為這個展覽付出很多心血。」

（即時娛樂）