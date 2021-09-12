港姐決賽｜馮盈盈透視裝現身自稱全場最保守 與方力申絕無發展可能 (21:28)

【今晚直擊】馮盈盈今晚身穿透視裝現身《2021香港小姐競選決賽》，卻自言是全場最不性感，身穿的連身長褲是全場最多布的服飾。她指連身褲雖有透視效果，但內裏其實是一條肉色的短褲。馮盈盈說︰「我穿齊打底衫和褲，一切都只是視覺效果。我是非常安全和保守的！因為怕凍，我改穿有袖連身上衣，所以我是全場最保守、多布、穩陣和最不性感的！」馮盈盈以往出席大騷也非常性感，她稱今次以港姐師姐身分出席，就希望低調一點，不搶眾佳麗的風頭。

提到有指她出席聚會時向方力申主動出擊，兩人傾得非常投契，成為朋友間的撮合對象，馮盈盈說︰「只是講笑，完全不是真的！我和方力申只是普通朋友，再無其他，絕對沒機會發展。都是朋友取笑，我們才合照了一張，全是大家想多了，揣測吧了！（為何只笑你和方力申？）因為我們玩得，好朋友才不會有任何尷尬。我們只是普通朋友關係。（他不適合你？）絕對不適合。（再找對象？）我很享受現在這個狀態，求求大家不要再介紹人給我認識。我自己一個人也過得開開心心！」

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（即時娛樂）