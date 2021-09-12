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港姐決賽｜丁子朗周嘉洛透視裝加三角泳褲 若隱若現搶鏡 (23:48)

文章日期：2021年09月12日

兩位港姐司儀丁子朗及周嘉洛「找數」，於泳裝環節穿泳褲亮相。他們齊穿藍色泳褲，但分別外穿白色及黑色透視裝，裏面的三角泳褲有若隱若現效果，相當搶鏡。

（即時娛樂）

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