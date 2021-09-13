出爐港姐冠軍宋宛穎不認自己爆冷 望入行拍戲做演員 (00:09)

【今晚直擊】出爐港姐冠軍宋宛穎於賽後受訪時稱對得獎感意外，因自覺問答環節上未發揮得最好，她估計可能是跳舞拉分。對於被指爆冷，宋宛穎說︰「也不算，因為也有很多觀眾支持我，給了我很多信心。」宋宛穎的媽媽曾選華姐，她表示母親身在澳門，只能看電視直播支持，婆婆就有到現場觀看。宋宛穎母親是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，她的表姨媽文雪兒是同屆澳門小姐奪冠，文寶雪1991年參選華姐，跟袁詠儀是同屆佳麗。宋宛穎說︰「她們很多年前參選，多年後由我來傳承，真的沒想過。」宋宛穎希望可以入行拍戲，希望將來有機會嘗試。

亞季梁凱晴強調沒失望，讚宋宛穎各方面也很平均，口才又很好。她自己有獎很開心，只是有點累。梁凱晴說︰「事前沒想過自己會得什麼獎，希望能在比賽上做好自己已很滿足。」季軍邵初打破「友誼小姐」難入三甲的宿名，她說︰「很驚訝，但我昨天（11日）得『友誼小姐』後覺得要愈戰愈勇，不可打定輸數。（可覺自己爆冷？）沒有，我們各自有不同的靚，而且每人的審美眼光也不同，也可能因為我今天狀態比較好。她們選我成為『友誼小姐』已很開心和滿足。」

（即時娛樂）