陳嘉寶為二女兒慶祝1歲生日 偕老公肉緊啜囡囡面珠 (11:56)

31歲陳嘉寶（Anjaylia）「三年抱三」，現時懷第3胎的她跟老公黃頌祈，為二公主Eliana舉行1歲生日會。Anjaylia在社交網貼了和囡囡慶祝的溫馨合照，相中女兒被遮樣，而Eliana戴了王冠，兩公婆還左右夾攻，肉緊啜Eliana面珠，搞笑又可愛。

Anjaylia撰長文抒發感受：「沒想到這樣就一年了...很老土的，都要說一句: 謝謝你願意來當我的女兒。

我相信，寶寶們本來都是天上的小天使，是天父爸爸問過他們的意願後，差他們來當我們的寶貝的。

我只是一個很普通的人，煮菜不厲害、帶孩子不厲害、不懂得每天變著花樣和你們玩遊戲...這些你都知道，但你還是願意來當我的寶貝，願意愛我，願意常常邊咯咯笑邊撲向我的懷中...謝謝你。

大了一歲，多了幾隻牙仔，媽媽不用你很厲害、很會念書、有甚麼特別的專長。只要，你能一生平安健康、幸福快樂就好了。只希望我會更懂你、更會當你的媽媽、更會照顧你、讓你每天開開心心。

黃家傳統要對生產完的媳婦貼心，不做滿月和百日。待寶寶會走路時才做一歲的生日慶祝。今年不能像 Hosanna一歲時搞那麼大規模的party，只能人少少的跟一直很疼、看著她長大的親友們小小的慶祝一下。感恩有你們。」

（即時娛樂）