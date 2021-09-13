選美世家｜港姐冠軍宋宛穎跟家人歎宵夜慶祝 外婆端莊嫻淑獲激讚 (15:02)

《2021香港小姐競選》所有賽果昨（12日）晚塵埃落定，冠軍宋宛穎來自選美世家，不過她的母親身在澳門，未能親身到場看女兒摘后冠。節目結束後，宋宛穎接受完傳媒訪問後，便回家跟家人慶祝，而無綫娛樂新聞台亦直播她返家慶祝情况。宋宛穎的家人包括婆婆，早已準備了香檳和美食慶祝，不少網民留言讚宋宛穎婆婆端莊嫻淑。

宋宛穎品嘗婆婆炮製炒飯及杏仁蛋糕，她說：「好多個月冇食炒飯，唔敢食太多，試一羹先，我真係好耐冇食過（炒飯），有感動，但都唔敢食太多。（比賽前有冇食過嘢？）出騷前冇食，冇時間。」外婆則表示宋宛穎由細到大都喜歡吃炒飯。

直擊完宵夜情况後，主持王鎮泉跟宋宛穎家人傾偈，昨晚她的婆婆也在現場，婆婆說：「好感動，眼濕濕，佢媽咪就緊張，喺澳門40幾人一齊慶祝，個個嗌到不得了。（覺得孫女表現如何？）都OK，今日叫過骨。」宋宛穎則表示：「我覺得準決賽做得好啲，今（昨）晚未係最滿意，如果畀分，就畀90分。」

談到宋宛穎來自選美世家？婆婆說：「可以咁講，佢媽咪堂家姐﹑堂妹都係，本身我個堂家姐，講緊幾十年前，都係加拿大小姐及三藩市小姐。」問到宋媽媽是否今次幕後軍師，宋宛穎說：「每一餐都同佢匯報，比如我好想食一樣嘢，問佢食唔食得先，會影埋相。（要佢通過？）係呀，咁我就食。（圓夢？）係呀，媽咪都讚我好好，佢好為我高興同驕傲。（媽咪平時讚你？）佢比較中肯，如果真係好，佢會讚，如果唔好都會指出我缺點。」

（即時娛樂）