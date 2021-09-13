睇得明嗎？｜張敬軒用廣東話拼音 跟外傭「遮遮」溝通 (16:50)

軒仔將他的廣東話拼音翻譯版本刊於他的Ig限時動態。（Ig截圖）

張敬軒不時在社交網分享外傭「遮遮」為他炮製的早餐照，當中笑料不絕。軒仔今午在Instagram表示「遮遮」最近學廣東話，還爆料指對方傳錯信息給他，軒仔寫道：「話說佢（遮遮）前兩日錯手將send俾同鄉嘅msg（信息）send咗俾我，我經過內心嘅一番掙扎 #如果佢講我壞話我會好傷心 我決定上網翻譯下睇吓佢寫乜，翻完先知原來佢話佢好想快啲攞到Visa去探佢個孫 #你搞掂埋我阿嫲個孫喇不如」

軒仔表示「遮遮」今早約見領事，他昨晚返家時見到雪櫃貼了紙仔，上面寫了廣東話拼音「Sir, Jo Chaan Sick Muk Jeng Ding Bay Nei（早餐食乜整定畀你）」。軒仔見狀便鬧着玩表示，要以其人之道還治其人之身，傳了一段廣東話拼音給「遮遮」。

「Dear Jeh,

Tsui gun nei ho yung sum gum hork kwong don't wa,

ngo dou ho low why on wei,

char d gum don't dou harm jor chuk lai.

btw ah Jeh, kay shut nei ming ng ming ngo kwong muk?

ng ming ng gun yill,

ngo dou hai hai gum yee mun ha ga ja

mo muk si ngo dou hai found chui hui gao ha lee gao ha low !

From 🐍

ho loy mo da gor gum dor yeng mun

mo ar, mo hastag ar

ho gwui ar

hai gum sin la

byebye nei tiu may！」

「Dear遮，最近你好用心咁學廣東話，我都好老懷安慰，差啲感動到喊咗出嚟。btw，其實你明唔明我講乜？唔明唔緊要，我都係係咁易問下㗎咋，冇乜嘢事我都係番出去搞下Lee搞下路。From蛇 好耐冇打過咁多英文，冇呀，冇Hashtag呀，好攰呀，係咁先啦，BYEBYE你條尾。」

蔡卓妍、丁子朗、麻利、鄭融、楊潮凱和王君馨等都有留言，蔡卓妍笑言：「我哋以後都咁講嘢啦不如。」

（即時娛樂）