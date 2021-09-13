佳麗換錯衫致延遲頒獎｜曾志偉為黑面解畫：我係緊張… (18:25)

【今日直擊】無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉今天（13日）出席港姐得獎佳麗會晤傳媒活動。志偉表示昨晚決賽平均收視點有26.1，最高收視點為27.4，有約180萬人收看，該時段為歌神張學友表演。志偉說：「難得有呢個收視，台前幕後都好開心，冇白費辛苦。」

談到昨晚頒發「最上鏡小姐」時發生小插曲，志偉被發現黑面兼發火鬧工作人員，他開玩笑表示：「係咪現場打燈打得唔夠光，所以黑咗少少咋？」志偉又否認黑面：「我唔係黑面，係緊張。因為見到工作人員不斷打手勢拉長（時間），所以撲咗落去睇，原來頒最上鏡小姐時，台上有8位佳麗，仲有4位落選未上台，原來佢哋換錯衫，趕唔切出場。」

志偉表示騷後有跟司儀和幕後工作人員檢討，「同幕後工作人員食完宵夜再檢討。（食飽照肺？）食飽照唔到肺，照肺要空肚幾小時，係檢討件事，最上鏡小姐唔係落選幾位之內，所以覺得可以唔使叫返嗰幾位上台，可以照頒獎，分享返以前做司儀經驗，以前肥姐（沈殿霞）教落，唔好理台下手勢，最緊要台上面冇錯就得㗎喇」。

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（即時娛樂）