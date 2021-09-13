專訪｜開通父親 馬德鐘4字貼士贈囝囝馬在驤面對負評  (23:25)

視帝馬德鐘在無綫新劇《我家無難事》一改以往的有型形象，飾演性格跳脫又自我中心的角色，發放其搞笑細胞；今次他又跟影后鮑起靜及視后唐詩詠合作，實行好戲鬥一番。該劇另一焦點是馬德鐘與囝囝馬在驤首次父子檔上陣，馬在驤飾演馬德鐘的年輕版，令觀眾期待。馬德鐘指沒有人比兒子更像他、更了解他，兩父子在溝通上也方便很多，事前亦有過兩招給囝囝，可以演起來更像他年輕時。對於馬在驤處男劇的表現，馬德鐘說囝囝演出合格，「高分就很難講，始終拍戲需要經驗，但比起我當初入行時已好很多，沒有我當年戇居的影子，我傻氣很多」。馬在驤坦言首次拍劇心情緊張，除面對專業的拍攝團隊，還要應付對白，因他不諳廣東話；他說父親有教授一些拍攝用詞和機位，自己也看了對方不少作品。

馬在驤喜歡演戲，他跟隨父親簽約邵氏，雖然被標籤「馬德鐘2.0」及「馬德鐘兒子」，他不介意亦不認為這些是壓力，「很多明星子女一開始都會被這樣說，其實最後都是要靠自己。我覺得最緊要自己盡了力，別人說什麼控制不了。如果我未盡力去做，就真的會不開心了」。面對網民的負評，作為父親的馬德鐘給囝囝「一笑置之」4字貼士，「如果是自己做得不好，檢討後便再做好；但如果是攻擊性的，就不需要太在意」。

談到兩父子的相處，他們稱有時是父子，有時似兄弟。馬在驤說自己做錯時，父親會很惡，但玩起上來也很好玩。馬德鐘認為子女品德很重要，讚兒子一向令他很放心。問到馬在驤最想從父親身上學到什麼時，他說：「爸爸經常一個人維修屋企，家裏各類維修他都能一手搞掂，很像Handyman。」原來馬德鐘在家中除了是老公、父親，另一身分是裝修師傅，馬德鐘笑說：「是呀，有時想在屋企拖盞燈、整張枱，甚至水喉漏水，很多都是我自己做。」至於囝囝的感情事，馬德鐘是開通父親，從不過問，最緊要囝囝喜歡，就算將來帶一個不同國籍的女生回家也沒所謂。

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（即時娛樂）