對身邊人感懷疑｜姜濤深夜吐苦水：似乎我只是被比較的標籤 (13:10)

男團MIRROR隊中「人氣王」姜濤吸金力強，但壓力和是非也幾何倍增式隨之而來，有時「躺着也中槍」，就好像「歌神」張學友前晚為無綫港姐決賽擔任表演嘉賓，事後卻有網民將姜濤和學友作比較，指姜濤比學友更具人氣，又有網民覺得MIRROR另一成員柳應廷（Jer），已取替學友成為「新歌神」，結果掀起網上罵戰，當中也有人認為學友和姜濤是兩代歌手，拿來比較對大家不公。

「躺着也中槍」的姜濤，昨晚突然有感而發，於Instagram限時動態連發10多個post承認壓力大，內容包括「在公開場合笑容變得比較少」、「害怕跟別人接觸」、「新聞總報道一些有的沒的」、「似乎我只是一個被比較的標籤」、「對身邊人感到懷疑」及「害怕自己一個人」等。姜濤為免一眾「姜糖」擔心，經過一輪情緒抒發後，他答應粉絲今天出活動時，會給大家「一個修理好的自己。」然而活動舉行期間，姜濤突然暈倒要中退離場，不過經理人花姐表示姜濤沒有大礙，叫大家不用擔心。

姜濤在Ig限時動態全文內容：「海呀﹗今（昨）晚和你聊了很多，原來拍戲真的可把自己的情緒宣洩出來，我知道你們可能總是抱怨，我在公開場合笑得比較少，我也不知道我從什麼時候開始變成這樣，開始變得害怕跟別人接觸，對身邊的工作人員似乎也沒有以前那麼有禮貌了。新聞也總是報道些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂，似乎我只是一個被比較的標籤，和隊友比較也好，和所有人比較也好，漸漸的我真的被這些影響了。

我也開始對身邊的人感到懷疑，對你們感到懷疑，惡性循環，因為對身邊人的不信任，態度自然也沒那麼好，我漸漸變得沒那麼愛笑了，公開的活動也越來越害怕自己一個人。」

姜濤表示拍電影的這段時間，開始變得平靜：「可能因為真的能專心做一樣事情，讓我有時間和自己相處了。很多事情不是自己能控制的，那就做好自己能控制的，所以明（今）天呢我會給你們一個修理好的自己，其實真的很少說肉麻的話，但此時此刻，真的很期待明（今）天見到你們，你們透過我的歌治癒了傷痕，我以後也會試着用你們去治癒我的傷痕。」

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（即時娛樂）