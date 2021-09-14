笑指11歲女兒識「頂頸」 魏駿傑曾服抗抑鬱藥幾個月 (17:47)

張之珏執導舞台劇《老公你好悶呀》，一眾演員今日綵排，張之珏妹妹張寶之（右圖）到場打氣。（劉永銳攝/明報製圖）

【今日直擊】魏駿傑、黃建東及蔡頌思等，今日在牛頭角為下月舉行的14場舞台劇《老公你好悶呀》綵排。魏駿傑表示綵排進度順利，不過他為配合角色要減肥，「我演過氣的上流人士，因要穿西裝，所以至少要減10磅，目標是175磅」。他直言已有31年沒演過舞台劇，1990年後已沒再踏上台板。

魏駿傑日前接受電台訪問時，剖白去年經歷人生低潮，離婚加上疫情下封關，1年半沒收入，情緒受困要看心理醫生，更曾萌輕生念頭。他解釋：「最主要因疫情無得返內地無工開，女兒又無得返學要上zoom，困在屋企，連健身做運動都無得去，還要在女兒面前扮無事，你說幾辛苦。當時有看醫生吃抗抑鬱藥，幸好醫生說不太嚴重，只吃了幾個月，現已停藥，但藥物以致肥了10多磅。」

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談到愛女時，魏駿傑露出慈父樣，他說11歲女兒就讀六年級，每天他綵排完便回家，教女兒做功課及溫書，他說：「看着她長大，看着她識『頂頸』，希望女兒順利直升原校，如果升不到就送她回北京，她去哪裏都無所謂的，最緊要有我陪住她就行。」魏駿傑又稱若他沒空，前妻都會幫手湊女，兩人現時關係已好了很多，做回朋友，他說：「嬲人很辛苦的，要向前看。」

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（即時娛樂）