自稱「PTGF始祖」 張沛樂飲酒撩趙善恆 爆煙灰缸嚇呆拍檔 (18:05)

張沛樂（沙律）在新片《#PTGF出租女友》中飾演一名PTGF，其實這是她第二次扮PTGF，早於3年前沙律已拍過話題劇《向西聞記》單元《PTGF&PTBF》，笑言自己都算是PTGF「始祖」，雖然角色職業相同，但性格有異。

電影中有場戲講述沙律和趙善恆（恆仔）邊飲酒邊傾偈，沙律在現場亦飲真酒，她說：「劇組有問拍呢場戲少少哋飲啤酒係咪ok，我話冇問題，入戲啲，飲酒同飲茶唔同feel，啤酒唔會咁易醉，我都飲得嘅。」沙律稱她平日飲酒會睇心情，跟朋友開心飲酒relax當然好，如果出席活動就不會飲太多，「揸杯酒做樣，唔會畀自己控制唔到嘅情况出現」。

拍飲酒這幕戲後，沙律緊接拍攝的是一場動作戲，她打得似模似樣，亦相當兇狠，她笑說：「見到我有啲身手係咪？我一直期待自己有動作場面，剪片後睇落感覺好型，一定冇專業咁勁，但有少少動作戲都開心。」

沙律以前有打拳，又玩過武術堂，今次正好大派用場，因她要拿起煙灰缸擊向對手，劇組帶來3個膠製煙灰缸給沙律「打人」，豈料她打爛兩個，剩下最後一個道具時，劇組人員提她再打爛就要用真煙灰缸，沙律說：「對手呆咗望住我，好驚，話『你唔好呀』，但最後佢冇受傷，我又冇撞瘀。」沙律和恆仔在片內不乏對手戲，兩人以往曾合作拍網片，相隔幾年在電影碰頭，沙律形容大家沒有太大轉變。

（即時娛樂）