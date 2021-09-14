關心埋花姐健康｜姜濤體力不支暈倒 強尼深表同情：佢哋行程好密 (18:59)

強尼關心姜濤之餘，亦引發他關心花姐的健康。（鍾一虹攝/資料圖片）

【今日直擊】被封「ViuTV一哥」的強尼、香港羽毛球代表伍家朗與滑冰女神馬曉晴，今天到旺角出席食店宣傳活動。強尼表示平時多在電視上見到香港運動員的英姿，今次初次跟他們碰面，也開心近期獲商戶賞識，得到汽車、名表、飲食等不同商演機會。

笑他跟人氣男團MIRROR鬥搶飯碗？強尼笑說：「在粉紅教主（盧瀚霆）之外，我希望可以做些事，例如想走親子路線，我9歲的兒子好喜歡食快餐，我經常要做他御用外賣仔送餐。」強尼自爆每朝會駕車接送兒子到學校，由落車行到學校大門只得10步路，但都會把握機會拖兒子的手，「我知道遲早一天他會揈開我隻手，所以現在好珍惜」。他指兒子只愛電競，沒有跟他討論工作。

對於姜濤因體力不支，出席公開活動期間暈倒，強尼深表同情，「我有時跟MIRROR工作，知道他們行程好密，真是幾辛苦，但老實講，不同年代當紅的藝人都會遇過，可能碰巧姜濤有點不舒服。我平時經常見他吃的東西不多，我希望帶他吃多些和吃飽，叉足電再做過」。

事件又令他關心MIRROR經理人花姐（黃慧君）健康：「她年紀比較大一點，一班後生仔做幾長時間，花姐就要做幾長時間。」強尼主持《全民造星》時，也經歷過24小時通宵錄影滋味，他建議姜濤進食維他命，為身體做補給。

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（即時娛樂）