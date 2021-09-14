《紅天機》黃金配角 張鉉誠「御用渣男」反差大 金光奎曾炒股欠巨債 (20:09)

Viu Original劇集《紅天機》除了有金裕貞、安孝燮、孔明、郭時暘等新一代主演外，更有幾位不能錯過的演技派「黃金配角」，其中張鉉誠和金光奎更不時出現在韓劇當中，就算叫不出他們名字，也會認得他們長相！

在韓國劇圈中有「御用渣男」之稱的張鉉誠，曾演出多部劇集包括《Alice》、《如實陳述》、《V.I.P》等。雖然所演角色是壞男人居多，但張鉉誠其實是「好好先生」。音樂劇演員身分出道的他，踩過界演出電視劇，在2007年憑韓劇《師奶愛鬥大》中憑「高俊明」一角，獲封男子優秀演技獎。

除了演技備受肯定，張鉉誠同樣是位多才多藝的演員，識彈結他又會唱歌，跟「渣男」形成反差；他更是第一代育兒節目《超人回來了》的固定成員，帶著兩位寶貝兒子參演！當年他為兒子搬到遠離煩囂的濟州島生活，直至孩子到上學年紀，才返回首爾居住。

另一位「黃金配角」是出道22年的金光奎，曾演出《優雅的朋友們》、《圈套》、《雖然30但仍17》等。早前他曾參演綜藝節目《我獨自生活》，住所環境令網民感心酸，認為與其他韓國演員有些差距，原來金光奎年輕時，曾因炒股輸光10多年的積蓄，並欠下巨債。

身無分文的金光奎曾住進環境較差的考試院，及後他又禍不單行，遭地產經紀詐騙，失去4700萬港元，連當時拍拖多年的女朋友亦因此離他而去。

（即時娛樂）