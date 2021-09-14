古巨基擔任網上選秀節目淘汰賽評判 睇完學員演出嗌黐線 (21:35)

由「冤枉娛樂」主辦的網上選秀節目《冤枉新秀訓練營》日前於九展Music Zone舉行十一強終極淘汰賽，由古巨基（基仔）、周勵淇、森美、泳兒及陳家樂這5位星級評判，根據一眾學員的表現選出終極五強，冠軍則由網民一人一票於最後五強中選出。其中基仔、周勵淇及森美透露自己的評分準則，基仔表示不會以評判心態對待表演，「我純粹來同大家分享一下有乜嘢地方可以更好、要注意，有啲乜嘢優點要堅持住，係一啲經驗上嘅分享」。森美說自己會受到現場觀眾反應的影響，周勵淇則會看整體表現。

11位學員施展渾身解數演出，其中劉若寶（Polly）是唯一一位以戲劇加歌曲作為比賽項目的學員，表演期間，基仔及周勵淇均忍不住眼濕濕。基仔點評時一度哽咽，他說：「我的感受好大，係因為我做咗爸爸……令到我好有啓發，要珍惜身邊家人、愛人。好犀利係在於因為時間好短，咁短時間你可以講出一個令人動人嘅故事，哪怕係比較簡單，但你做到咗！」周勵淇表示：「我作為演員，喊戲其實唔係好難，我覺得感動到人先係最難。帶動到我的情緒，令我諗番起我爸爸，恭喜你，你好成功，我都好希望有機會同你合作。」

當中年紀最小、只有17歲的黃明德（Dark）選擇跟哥哥以結他自彈自唱《Photograph》，演唱過後，基仔大呼「黐線」，「我一路聽，心裏面一路有兩個字『黐線』，聽晒後有5個字『好聽到黐線』！我好大膽咁講一句，如果你冇入到……冇畀唱片公司簽，你通知我一聲得唔得呀？因為我覺得佢哋走寶」。

最後劉若寶、黃明德跟黎展峯（Andy）、鄧灝朗（Adam）及易明揮（Tachi）躋身五強，五強決賽今晚於「冤枉娛樂」YouTube頻道播出，網民可於最後五強中選出心目中冠軍。

（即時娛樂）