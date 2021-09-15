呂爵安柳應廷互選做模特兒行貓步擺甫士 Anson Lo想「隱形」 (00:05)

MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）昨天（14日）出席品牌活動，其間，姜濤突然腳軟暈倒被護送離場。三子事後接受品牌訪問，Anson Lo丶Jer和Edan被問到會選哪位成員做模特兒行catwalk擺甫士時，Edan說：「一定會選Jer，因為他又靚仔又有型，甫士做得好好又好Chok，好期待他行catwalk。」Jer禮尚往來揀Edan，他笑指：「剛才他在更衣室換衫時，示範了很多top model的甫士，我覺得好有型，而且不是人人可以做到。」Edan聞言笑稱是跟Jer學的。至於Anson Lo則表示：「我揀Jer和Edan，他們兩個一齊的畫面沒有違和感，而且他們自己擺甫士都好有個人特色。」

關於未來，三子都幻想有一些未來科技發明可以幫到自己，例如Edan想有「隨意門」，因為平時趕時間或者塞車，「隨意門」會很方便。Jer希望有類似《哈利波特》中可以縮細的汽車，可以在車與車之間行駛。Anson Lo坦言想有「隱形」的發明，因可以避開媽媽的視線，遲返屋企也不會被媽媽「哦」呢！

（即時娛樂）