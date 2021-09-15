終年68歲︱金鐘視帝龍劭華高雄猝逝 小S賈靜雯悲痛悼念 (00:55)

台灣金鐘視帝龍劭華（原名陳坤倉）昨晚（9月14日）於高雄85大樓的民宿昏倒，醫護人員趕抵現場，龍劭華已無生命迹象，送往醫院急救無效，8點9分宣告不治，終年68歲。龍劭華在娛樂圈人緣廣，獲後輩敬重，噩耗傳出張書豪、小S、盧廣仲、賈靜雯等感悲痛，皆發文悼念。去年在電影《孤味》跟龍劭華合演夫妻的金馬影后陳淑芳說心痛，她回應台灣傳媒，哽咽說：「他是一個很好的人，真的是好人不長命嗎？」

據稱龍劭華於上月底到高雄拍戲，住高雄85大樓的民宿，昨晚他約了劇組工作人員吃晚飯但聯絡不上他。工作人員往民宿敲門沒有人回應，知會經理人後以備用鑰匙開門，發現他倒地無呼吸心跳，送院後宣告不治。

小S跟龍劭華合作主持《我猜我猜我猜猜猜》，她哀悼留言：「很難過！願龍哥一路好走！」賈靜雯跟龍劭華同為第54屆金鐘獎男女主角得主，她上載當日跟龍劭華的視帝視后合照，說：「無法相信... ...人生真的太無常... ...每每說活在當下 這句話真真切切的讓我體會如此重要！龍哥 你好帥 活得好精彩！一路好走！」。盧廣仲曾與龍劭華合作《花甲男孩轉大人》，表示事情發生太突然，讓他無法相信。

龍劭華入行逾40年，演出過多部經典電視劇，2019年憑《菜頭梗的滋味》獲最佳戲劇節目男主角獎。他又演出電影《翻滾吧！阿信》、《花甲大人轉男孩》、《刻在你心底的名字》等電影，演技精湛。龍劭華女兒陳璇昨晚緊急搭高鐵南下，她回應傳媒時在電話難過痛哭，說：「我需要冷靜一下，現在無法多說什麼。」她透露母親也正在南下途中，稍後母女將會合處理後事。

（即時娛樂）