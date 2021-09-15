《梅艷芳》成為「釜山國際電影節」閉幕電影 11月12日香港公映 (16:40)

由王丹妮和劉俊謙合演、導演梁樂民執導的傳記式電影《梅艷芳》，定於11月12日公映。電影公司為延續梅姐熱心公益的精神，特地於10月16日、17日兩天，在百老匯院線限量推出《梅艷芳》電影慈善優先場，這兩天公開發售的發行票房收益，將全數作慈善用途，撥捐至兒童癌病基金，現正公開預售。

該片亦成為「第26屆釜山國際電影節」閉幕電影，屆時於10月15日電影節閉幕禮上，將作全球首映。梁樂民跟釜山國際電影節有淵源，當年首部執導作品《寒戰》，曾於2012年被邀成為當年「釜山國際電影節」開幕電影。相隔9年，今次作品則成為今屆閉幕電影。

梁樂民感謝表示：「很榮幸《梅艷芳》被選為本年釜山電影節的閉幕電影。這電影不單是一個時代的記錄，更是盡力還原我們這位香港女兒非凡的一生。回想起來，上回《寒戰》被選為開幕電影，已經是9年前的事；時光荏苒，希望不久將來，能親身來到釜山跟大家見面，更希望韓國觀眾們喜歡《梅艷芳》。」

戲中飾演梅艷芳的王丹妮，從事模特兒工作多年，初次接觸電影的她，首部參與的作品《梅艷芳》即榮登釜山電影節，讓她接觸事業上另一個國際舞台，她感恩說：「非常感謝釜山電影節選了《梅艷芳》作為閉幕電影，心情興奮和感動。希望能讓更多人透過這部電影知道並了解梅姐傳奇一生，感受到她不屈不撓的奮鬥精神，從而發放更多正能量。」

（即時娛樂）