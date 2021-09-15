瞓覺係奢侈品｜姜濤有回覆隊友短訊 AK唱戶外騷曾腳軟險暈 (20:57)

MIRROR成員姜濤昨日出席活動時，因胃痛和現場環境焗促，影合照期間，突然腳軟暈倒，要中途退場，嚇壞隊友和「姜糖」；事後MIRROR經理人花姐（黃慧君）表示姜濤沒有大礙，要休息兩天。

MIRROR的正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）今日到商台接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》訪問，宣傳合唱歌《虎道門》。

Do姐亦關心姜濤狀况，問到兩位隊長有沒有探望姜濤？AK說：「探望就未有，但大家即刻做嘢，各自傳信息畀佢，佢休息完夜少少都有覆我哋，所以OK冇問題。（佢冇事啦？）佢冇事！」至於姜濤今天是否繼續開工，Lokman表示公司安排了假期給姜濤休息。

Do姐問二人有沒有試過類似情况？AK說：「我試過一次，嗰時所有嘢要12個人一齊做，嗰時瞓覺係奢侈品。當時出第一首歌《一秒間》，同步拍MV，仲有海量訪問，跟住就準備第2首歌《ASAP》，根本冇時間休息。（依家唔係咩？）嗰時未慣，有一次西九outdoor騷，唱完一隻medley，我落台嗰陣好似阿姜（姜濤）咁，隻腳軟一軟，跟住要佢哋扶一扶，嗰次換唔到氣，有啲辛苦，唞唔到氣，但冇暈低。」

Do姐再問MIRROR的工作時間是否很長？兩位隊長表示有長有短，當中尤以拍MV最辛苦，因為要顧及跳舞和拍攝很多角度，Lokman更指拍MV時間20小時起跳。

（即時娛樂）