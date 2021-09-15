姊妹陣容大不同｜劉佩玥32歲生日 孖王子涵譚嘉儀慶祝 (21:45)

之前Moon曾跟陳瀅和何雁詩攬頭攬頸合照，又跟馮盈盈及江嘉敏私交甚篤，但已有一段時間沒見Moon貼她們合照。（Ig圖片）

劉佩玥（Moon）剛度過32歲生日，連日來Moon在社交網貼了慶祝照片，當中她收了巨型紅玫瑰花束，又跟圈外好姊妹慶祝。日前她又跟一班好友慶祝，並齊齊以黑裙造型示人，但Moon的好姊妹陣容跟之前不同，以往她曾跟馮盈盈、江嘉敏、何雁詩和陳瀅等一齊玩一齊慶祝，不過現時已換成王晶女兒王子涵、譚嘉儀、趙慧珊和圈外朋友；在Moon的Instagram已有一段長時間沒見過她和馮盈盈、江嘉敏和陳瀅等合照。

Moon今天在Ig貼了大合照，並有感而發撰文：「對於任何節日，包括生日，我覺得好簡單，應該一早就食完飯然後撻落床瞓覺慶祝，但我身邊就有位對於生日覺得好唔簡單嘅人，基本上佢由細到大嘅死黨們，已經無佢咁好氣，但慘就慘在佢同我同一日生日，而我哋各自嘅朋友又變成咗對方嘅朋友，所以唔知邊一年開始，佢上咗癮咁搞生日派對，由十幾人，到幾十人，再到七十幾人，每年我反眼反到世界盡頭，佢就興高采烈，樂此不疲。

今年因為疫情和工作關係，尚（上）氣唔接下氣，明明話食餐飯就算，但仲有一班同佢一齊癲嘅女人，究竟，係唔係要諗一世dresscode…雖然我經常為呢啲dresscode感到好無奈，一邊埋怨一邊黑晒面化妝，但每次睇返啲相，又好慶幸有呢啲回憶，好低能 好得意 又好好笑，每張相背後都係滿滿嘅笑聲，口裡說不，看見相片卻很誠實，多謝姊妹們呢一晚咁Over，好幸福，好感恩，好開心！」

（即時娛樂）