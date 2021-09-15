9‧20推出｜「戀愛白紙」炎明熹挑戰唱將式情歌 認有難度 (23:43)

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi），得獎後不足兩個月，以個人姿態闖樂壇，推出首支個人單曲《真話的清高》。對於今次錄音及拍攝MV，Gigi以「神奇」來形容整個過程，坦言新歌對她有點難度，主要因為高音部分並非她擅長的領域，而且故事講述一段充滿謊言的感情，只得16歲又是「戀愛白紙」的她如何拿捏這首情歌，「我係一個比較容易有幻想嘅人，平時鍾意睇小說、漫畫同讀啲藝術方面嘅嘢，自己都會幻想好多」。

新歌是監製韋景雲（Joseph）特別為Gigi打造，是一首名副其實的「唱將式情歌」，Joseph為她揀來一首由外國團隊寫的曲，「首歌係切切實實由幾個住在英國的作曲家作品，係原創並非翻唱。正式踏入錄音室的Gigi，無論歌唱技巧或感情表達都大有進步，完美地演繹故事中主角的糾結，好滿意」。

雖然有拍MV經驗，但由頭到尾得自己一個演出卻是第一次，加上全程沒有對手，要憑幻想跟空氣對戲；Gigi接受TVB娛樂新聞台訪問時也承認有點緊張，當中也有不識演的地方。被主持問到需要面部表情交戲，是否有難度時，Gigi笑說：「今次拍MV有個好好地方，是導演構思嘅畫面偏向唯美風格，不會要我笑太多，甚至乎冇笑，所以好開心。」

星夢娛樂的官方社交平台上載另一條Gigi新歌的預告片，除了有她的演出鏡頭，就只有少許純音樂，繼續保持神秘感；不過，唱片公司預告《真話的清高》將於9月20日推出。

（即時娛樂）