與宋芝齡蹺手行街爆緋聞 安德尊︰識咗咁耐有咩問題 (14:44)

安德尊（大王）與宋芝齡被目睹蹺手行街而傳拍拖，他們日前接受TVB娛樂新聞台訪問時否認戀情，安德尊受訪時經常面黑黑，狀甚不滿。

宋芝齡解釋當日出席完記招後拍外景，開工前一齊買外賣吃，安德尊不滿地指宋芝齡「講咁多做乜」，又對主播許文軒說「我做乜要回應你？關你咩事先」。宋芝齡說話時不斷被安德尊打斷，終於一掌打落安德尊嘴上。至於為何蹺手，安德尊勞氣地說︰「你理得我啫﹗蹺手有乜問題？我哋係親密呀﹗識咗咁耐，有咩問題？」語畢，安德尊叫宋芝齡示範一次，宋芝齡立即挨實及蹺住拍檔。宋芝齡表示他們平日拍完節目也會蹺手，開心時更會手拖手。她強調︰「童真呀﹗蹺手其實很普通，姊妹都可以蹺手﹗」安德尊自爆還啜過宋芝齡的手，又說與宋芝齡其實是姊妹關係。

兩人受訪時不停鬥嘴，安德尊笑言不想再跟宋芝齡一起拍外景，宋芝齡就說不會為這宗小事而影響彼此感情，安德尊答但他想，隨即被宋芝齡掌嘴。提到其緋聞女友名單增添一人，安德尊說︰「添也要添一個香港小姐，雖然落選，但也不是呢款﹗」宋芝齡即時追問自己有何問題，又說能成為安德尊的緋聞女友，是他的榮幸。

（即時娛樂）