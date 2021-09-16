「小鬼」離世1年 峮峮曬吃麵照惹熱議 柯佳嬿憶往事：勿掛心 (17:02)

今天（16日）是台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世1年，他的生前女友「峮峮」吳函峮昨晚在Instagram貼了兩張先前拍的照片，有眼利網民發現相中的細節，峮峮和朋友在麵檔大快朵頤，峮峮留言：「想念的乾麵，想念的恣意，想念的日常。」她還透露照片在4月時拍的，最近才拿去冲曬。

有網民發現峮峮吃的阿婆麵攤，正是小鬼生前最愛吃的乾麵，她低調表達思念，讓粉絲感不捨：「鬼哥的愛」、「簡單的照片跟文字，卻跟麵一樣有很深的情感跟味道」、「低調表達對鬼哥的思念」、「想念的他」。

小鬼生前人緣不俗，他的好友至今依然不捨。柯佳嬿於Instagram限時動態中與他對話，柯佳嬿寫道：「就這樣拍戲，拍著拍著，一年就過了，走了好久的路，有些東西，我們終於放下了一點，現在的你一定很好，沒有煩惱，而我們會繼續努力完成人生旅程裡大大小小的任務，勇敢面對生命中的每一個難題，勿掛心。」另一好友楊丞琳雖然人不在台北，但她向粉絲說：「我不在台北，無法親自前往，請你們務必代替我去支持他。」

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（即時娛樂）