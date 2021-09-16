鄭欣宜克服畏高 成功挑戰攀石飛索任務 (18:35)

鄭欣宜的個人YouTube頻道訂閱用戶突破10萬，她「找數」接受攀石及飛索大挑戰。（大會提供 / 明報製圖）

鄭欣宜（Joyce）去年開始經營個人YouTube頻道，至今已突破10萬訂閱用戶。Joyce兌現當日「只要突破10萬訂閱用戶便會做一件大事」的承諾，加上為慈善機構籌款的目標數字超出預期，提高「找數」難度，進行攀石及飛索大挑戰！

16歲時玩過一次攀石的Joyce，在教練從旁指導下從垂直的懸崖攀上10多米高的崖頂，同時要在終點位置拿取任務袋。攀石期間，Joyce因為畏高而不斷尖叫，更想過放棄，甚至不信任教練的指示。她說︰「我發現我最差的地方是不信任人，這是我一個很大的問題。攀石期間，我不信條繩、不信教練。經過今次，我學識放手去信任身邊人，因為很多事情是一個人處理不來的。」

Joyce完成攀石取得任務袋，打開後發現是YouTube授予擁10萬訂閱帳戶的白銀創作者獎牌，她望住獎牌感恩地說︰「估不到會有此一日！本身只是個小小興趣，疫情下找點事來做。多謝大家訂閱，經常看我的片和留言，令我每次拍片會更大膽作新嘗試。如果不是開設了頻道，我一定不會玩攀石、飛索，我會繼續加油！」

語畢，Joyce手持獎牌，在兩座懸崖間玩飛索。由於腳下就是大海，工作人員不停提醒她不要將獎牌丟落海。Joyce一直用力捉實獎牌，最終完成挑戰飛索的任務。

（即時娛樂）