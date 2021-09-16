《媽媽的神奇小子》票房破2400萬 吳君如拉大隊到運動場奔跑慶功 (18:25)

吳君如監製及主演的《媽媽的神奇小子》，票房破2400萬元，她拉大隊跟戲中演員奔跑慶功。（大會提供）

電影《媽媽的神奇小子》上映至今已進入第6周，票房已逾2400萬元。由監製吳君如及導演尹志文率領的謝票團隊，到目前為止走遍港九新界多間戲院，超過120場謝票場次。日前君如更號召片中一班演員，包括梁仲恆、吳肇軒、馮皓揚等，重返兩年前取景的運動場，為電影進入第6周「奔跑」慶功，而前殘奧金牌得主蘇樺偉在現場指導。

君如坦言跟蘇樺偉在同一跑道上是等了很久的機會，更難得是一呼百應下，演員和蘇媽媽也踴躍支持，君如感激大家上下一條心，繼續為電影作賽。導演尹志文也輕鬆說：「重臨兩年前拍攝的主景，跑一場熱血的，讓自己輕鬆一下！」對於電影不停謝票下跑出佳績，君如和導演感到興奮之餘，希望謝票行動延續。

雖然沒有觀眾在場，但君如跟大家對今次競賽認真對待，賽前跟偉仔做熱身，絕不馬虎。賽後偉仔對眾人的表現有以下評價：「個個都跑得好好，手腳非常協調！」

當君如笑言難得與戲中演員們同場較量兼慶功時，在場為大家打氣的蘇媽，突然爆出一句：「新抱仔有冇嚟？」似乎有所暗示，君如和導演即你一句我一句追問蘇媽，偉仔感情是否有着落？蘇媽大賣關子，君如也期待說：「電影去到3000萬元就帶新抱仔嚟啦！」

戲中分別飾演少年和成年偉仔的馮皓揚（羊羊）、梁仲恆，以及好友吳肇軒，再踏足闊別了兩年的球場，各有滋味。羊羊興奮的說：「好開心，跑幾個圈，跑到抽筋也等閒事！最重要是回憶當日拍攝時的種種記憶。」

梁仲恆的感覺剛好跟羊羊相反，笑言見到跑道就想召車走人，因為他當日拍攝時跑得筋疲力竭，完全感受到作為運動員的付出和艱辛，自問仍需要時間鍛煉。

（即時娛樂）