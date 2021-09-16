專訪｜9‧18擂台戰冇壓力 鍾培生︰林作水平在我近年對手之下 (22:25)

鍾培生（Derek）與林作的「百萬擂台戰」後天（9月18日）舉行。備戰半年，Derek自言狀態很弗、很滿意，也讚林作進步神速，只是對方水平跟他仍有一段距離。「留意到林作最近開始好驚，經常出口術，說自己可以如何對付我。他的說話完全不會干擾到我」。

Derek指林作目前的水平是他3年前第一位對手之上、近年打過的對手之下，因此完全沒壓力。「我的殺手鐧是大力，我真的很大力，曾有專業拳手中了我的拳而後退幾步。相信林作中了我的拳後，很快會跌落地瞓低。我要贏得漂亮，希望林作可以戲劇性地被我擊倒，觀眾應該會收貨。如果他想輸得難看，如中拳後跌低、在裁判面前扮暈不肯起身，他就要負責任向觀眾好好交代」。

提到林作的支持者不斷增加，Derek完全不同意。「我一向惹火，有很多Haters。今次賽事只是證明，一邊是鍾培生支持者，另一邊是鍾培生Haters，並沒有林作的支持者。那班人不是撐他和喜歡他，純粹是憎我。有些人想我贏，也有人想我被打死，但絕不是想林作贏」。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）