程美段跟趙善恆拍咀嘴戲前要刷牙：肯定自己個口唔臭先 (21:25)

電影《#PTGF出租女友》將於下周三（22號）上映，片中出現的女演員，幾乎均是PTGF角色。其中一位索女PTGF由程美段飾演，這是她首次拍電影，主要與趙善恆（恆仔）有對手戲，程美段覺得對方怕醜，但很有禮貌。提到她在戲內打扮性感，更要挑逗恆仔惜惜，她直認初時感到緊張，她說：「最後大家都要摸索，拿捏去到邊個位最舒服就放膽去做，唔使take咁多，寧願放膽啲一次過去做。」

程美段表示拍接吻戲前，要刷牙保持口腔清潔：「肯定自己個口唔臭先，食完lunch都驚有味，我嗌咗個蒜蓉芥蘭，都要刷個牙先。」談到今次拍戲最深刻事情，是她有場自high戲，她覺得很難拍，「同恆仔有纏綿戲，以為有對手易入戲，結果後來係自己畀反應動作，自己幻想去投入，鏡頭只係影我，我覺得仲難投入，同恆仔有肢體接觸，會容易進入戲中狀態，到我自己時反而飲酒先入到戲，如果唔係畀唔到反應」。

她表示沒有出席過神秘飯局，反而遇過疑似「淫媒」人士，程美段說：「我覺得有啲怪怪哋，又唔知邊個，唔知點解有我電話，打嚟講啲嘢好奇怪，好驚呀，印象中係唔知點解佢知我喺邊，叫我今晚去邊度識邊一個人，可能食飯唱K，問佢係邊個唔講，我懷疑係一啲我見過嘅人，但依家冇啦。」

（即時娛樂）