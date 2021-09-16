孖李相侖上演爆笑財閥情緣 38歲李荷妮公開獨家食療法 (22:19)

李荷妮曾在節目自爆是易胖體質，還試過在一個冬天暴肥15公斤。（大會提供）

暌違兩年半，韓國女星李荷妮跟型男李相侖以愛情喜劇《One the Woman》重返小熒幕，劇中李荷妮分飾「不良檢察官」和「富三代新抱」，與李相侖上演爆笑財閥情緣！劇集在明晚（17日）首播，並於同日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

近日《One the Woman》劇組釋出角色海報，現年38歲的李荷妮獲網民讚狀態大勇，完美體態也再度引起熱話！頂著「韓國小姐冠軍」、「世界大滿貫選美皇后」等光環，李荷妮曾在節目自爆是易胖體質，還試過在一個冬天暴肥15公斤（33磅），然後又在夏天來臨前，迅速減走15公斤，可見她對於減肥自有方法！

身高173cm、現時體重只有50公斤（110磅）的李荷妮認為，減肥離不開「食療」和「運動」兩大法則。在飲食方面，李荷妮過去嘗試不少減肥偏方，例如斷食15天、三餐只吃沙律等，這些方法雖然有效快速減磅，卻令她經常暈眩、身體疲倦。

為了健康瘦身，長年茹素的她現時主要以薯仔、堅果和石榴為主食，也會進食高營養又低卡的芹菜、沒有調味的海帶以及豆腐；她也奉勸各位愛美之人減少沾醬：「我不吃醬料的，這些只會讓自己發胖。因為高鹽高鈉的醬汁，易使水分滯留體內，加劇水腫狀況。」

此外，李荷妮平日會飲用大量檸檬水、薄荷水，也會把蘋果、番茄、青瓜、菠菜、香蕉等蔬果打成果汁，既可增加飽腹感，亦有助排出體內毒素、踢走肚腩。

至於運動方面，李荷妮每天都會拉筋，而且一有空就會到健身房報到，也會藉著游泳、慢跑和跳舞強化腹背肌肉，保持身體線條；她也笑言為了警惕自己，每天都要量體重呢﹗

（即時娛樂）