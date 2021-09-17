梁朝偉流利英語接受外媒訪問 遭馬蹄露侄兒馬米高捉錯處 (13:11)

梁朝偉最近密密宣傳他有份主演的Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》，接受外國傳媒訪問時以一口流利英語對答，令不少人十分佩服。

不過，馬蹄露侄仔、曾在無綫拍過多齣劇集及曾出書《英文寫真》的馬米高，就在其個人YouTube頻道狠批梁朝偉的英語有問題，並逐點指出梁朝偉的錯處，如指梁朝偉曾說「I am a Marvel fans too（我也是漫威的粉絲）」中的「粉絲」並非眾數，因此應用「fan」而非「fans」；「He don't have（他沒有）」應用「doesn't」而不是「don't」；「He becomes narcissism」中錯用名詞「Narcissism（自戀主義）」，正確應說「Narcissistic（自戀的）」等。馬米高又指梁朝偉發音出錯，將「Deadpool（死侍）」說成「Dead Poo（死了的屎）」；同時自創英文字「Angry-ness」，正確應用「Anger（憤怒）」。

不過，馬米高認為對只有中三學歷的梁朝偉來說，可以講英文到如此程度，已比大部分的香港大學生好。他讚梁朝偉在英文上下了不少苦功，又指他一早已是男一，掙人民幣及港幣就夠，其實是絕對不需要學英文，接受外地傳媒訪問時大可以找人做翻譯。

（即時娛樂）