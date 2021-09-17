5個月減25公斤10年來最瘦 張致恒做埋幕後掙錢還債 (17:27)

張致恒雖然超磅，但自言目前的他已是10年來最瘦。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】張致恒（Steven）明晚拳戰網紅大J，兩人今早出席賽前的過磅儀式。Steven參加70公斤賽事，體重卻超標達73.5公斤，大J體重則為69.1公斤。現場有人拋出一件減磅衫揶揄Steven肥。

由於Steven超重，大會將在選手裝備上作出調整。Steven受訪時稱會配合，揚言已很努力備戰。他說︰「我花了5個月時間受訓，由98公斤減至73公斤，近10年最瘦。之前開演唱會也沒這樣瘦，我自己也認不出自己，老婆說我雙腳很瘦，叫我上山跑步時小心，怕我暈倒。」Steven強調參賽只想突破自己，沒想到會牽涉政治成分，覺得大J似想打死他，因此已叫太太不要到場看比賽。他說︰「不想家人見到我這樣，老婆說兒子當我偶像，經常想我陪玩、抱他，我人生有兩個仔已無憾！」

Steven表示已向馮鎵瀠（Naomi）還清欠款，目前積極工作掙錢，望盡快還清其餘債項。他表示稍後會為電影做編劇︰「想做幕後學多些，遲一點又會唱新歌，會嘗試不同工作。雖然我很累，但做人有手有腳不會餓死，停下來就真的會死，尤其我有兩個仔要養。」

（即時娛樂）