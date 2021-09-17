衞世輝猝逝︱曾志偉痛失得力下屬︰他是綜藝科最重要的人 (18:14)

【今日直擊】無綫非戲劇分部經理衞世輝今（9月17日）晨猝逝，終年62歲。無綫副總經理曾志偉出席活動時嘆非常突然，透露衞世輝凌晨在家時因心臟不適召白車入院，最後不治，他收到消息後立即安排同事照顧其太太的情緒及幫忙處理後事。

志偉說︰「世輝是我們綜藝科最重要的人物﹗他是好好先生，帶領的團隊很龐大。他在製作預算及分工上，佔很重要的工作。我們的《明星運動會》、奧運節目都是他統籌，節目巡禮也是他負責。他睇晒好多嘢，他的得力助手都在負責很重要的節目。最重要是他對公司那份感情﹗他由公司一個小場務，做到成為6樓最高級的主管，他對下屬、所有同事都好好，是TVB出名的好好先生，這是我們最不捨得的。我一直和他商量台慶等很多大型節目，昨天才一齊開會至5時。」志偉透露衞世輝的太太和胞弟也在無綫工作，衞世輝視無綫為第二個家，公司上下收到消息後非常難過。志偉說︰「主席（許濤）一直很欣賞他，叫他太太不用擔心，公司會負責所有後事。」

與衞世輝相識30多年，志偉說︰「我以前合作最多的就是錢國偉，世輝就是他的監製，因此我們是合作無間的。我今次返TVB，世輝最幫到我忙，是最令我不用擔心的人﹗（收到死訊忍不住落淚？）一定有。」志偉表示今日曾跟衞世輝的下屬開會，大家也很傷心。志偉說︰「他的下屬透露世輝昨天才約他們吃午飯，其間自言已到退休年齡，但TVB就像他的家一樣，只要TVB需要他，他也希望繼續做下去，又說TVB好好。他說這番那麼感動的說話，誰知之後就離開了。」

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（即時娛樂）