我家無難事︱鮑姐第4集就「告別」？監製預告會再出現 (20:46)

鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉等演出王心慰監製無綫劇集《我家無難事》，影后鮑姐演活為3名子女勞心勞力的開朗硬淨好媽子，雖然觀眾有時嫌她嘮叨，但亦戥她不值及激心。昨晚鮑姐飾演的羅美蘭原本約好全家人回家吃飯，準備開心慶祝70歲生日，豈料她突然感不適暈倒，送到醫院後去世，臨終前虛弱的她仍掛心每一位家人，著眾人不要擔心及傷心，場面感人。

對於女主角鮑姐在第4集便「告別」，很多網民感驚訝，表示邊看邊喊，不捨得。網民更揣測鮑姐會否以另一方式出現：「係咪第日會變鬼」、「希望鮑姐會喺回憶場口出現」。對於網民的「擔憂」，監製王心慰笑謂：「難得搵到鮑姐返嚟演戲，當然唔會咁快就見佢唔到啦。佢之後仲會經常喺套劇出現，而且每次出現都會有重要嘅信息帶出嚟。」

美蘭3名仔女郭得勤（馬德鐘飾）、郭得寶（車婉婉飾）及郭得明（楊明飾）各有問題，只有孫仔郭景軒（胡㻗飾）最乖巧最孝順；加上景軒母親得寶見美蘭最後一面時仍然遲到兼態度欠佳，劇中胡㻗忍不住爆Seed痛罵：「你要見佢早啲嚟，你知唔知婆媽最想見你，你依家先嚟？！」雖然演技仍幼嫩，但由於鬧得「快狠準」，獲網民大讚：「車婉婉同佢個仔嘈時，心噏，佢個仔做得幾好」、「孫仔鬧阿媽冇得頂，鬧得太好！」「新人嚟講胡㻗真係唔錯，好自然，希望畀多啲機會佢」！

對於獲網民正評，胡㻗謙虛說：「多謝大家，我自己每晚睇番都發現好多瑕疵，將來我會更留意細節位，希望出到嚟效果更加好。」他又感激鮑姐拍攝期間給予其無限鼓勵：「佢真係好似我婆婆咁，我好珍惜同佢每一場嘅拍攝。鮑姐好容易令我進入角色，所以好想多謝佢。我NG比較多，佢都會叫我慢慢嚟，畀番信心我。」至於楊明，亦獲網民讚賞：「連楊明都喊得好真」、「楊明好好戲」。

（即時娛樂）