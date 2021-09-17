無窮之路︱陳貝兒見證知識改變人生 電商扶貧幫融安農戶脫貧 (21:20)

陳貝兒主持無綫專題及紀錄片《無窮之路》明晚播出第4集，她到四川成都和廣西融安，體會教育如何改變人生，知識怎樣幫助農民脫貧。

來自四川涼山州鹽源縣一個貧困村莊的少年王補都，受到駐村扶貧書記張大海（海哥）的啟發，明白到要讀書增長知識，才可穩定地工作去改善家庭經濟環境。得到海哥的引薦參與省內一間電力公司的扶貧高考助攻計劃，由大專教師協助他解決學習遇到的困難，拉近農村少年與城市人的差距，最後王補都不負眾望順利入讀成都的一間大專院校，成功越過高山峽谷，闖進大城市。

創新的扶貧理念不單只為王補都一個農村少年揭開人生新一頁，該助學計劃已經贊助超過一千個農村，陳貝兒見證著一班來自多個少數民族的農村學生大學畢業，又成功獲錄取從事相關專業的工作，替他們開心之餘，更深深體會到知識改變命運的道理。

從四川成都再走到廣西西北部一個貧困的融安縣，陳貝兒再體會另一個教育讓農村青年展翅高飛的故事。四位來自廣西壯族自治區的農民子弟、大學畢業的90後，結緣到廣州工作更在電商平台闖出名堂。自稱「廣西F4」的他們帶著大城市的電商營運經驗及眼界，懷著對農村土地的情懷，回到家嫏融安創業，售賣融安特產金桔。在政府的支援下，他們建立了智慧農業的基地，以「產業+基地+貧困戶+電商」的經營略策，成功將金桔品牌化，以精美包裝及故事將融安金桔推廣到全國，帶動廣大貧困戶用現代農業的技術去培植最優質的果實，再通過直播帶貨、電商等現代市場營運模式，幫助全縣果農解決金桔銷售難題，帶領他們的合作農戶以種植金桔走上「無窮之路」。

（即時娛樂）