新專輯《池堂怪談》面世 魚丁糸懷念香港紅館四面台演出 (19:46)

魚丁糸（前名蘇打綠）推出新專輯《池堂怪談》，他們很高興終於能讓大家聽到全部歌曲，嘗試了很多不同的音樂類型。《池堂怪談》不只是音樂作品，還有搭配了影視作品《池塘怪談》。

魚丁系舉行記者會，除6位成員外，還邀請到音樂總監一起分享歌曲製作的點滴。他表示第一次聽到《我就奇怪》的demo就很喜歡這首歌，很有代表性，認為魚丁糸經歷風波後更自信，展現出樂團的銳利度與態度。吳青峰笑言：「你比寫歌的人感受還要多！」青峰分享《蜂蜜人蔘》這首歌有一種笑看人生的感覺，好像在平行時空看困難事情的感覺。

接受傳媒訪問時，魚丁糸形容今次等待專輯面世時間很漫長，他們笑說：「這個過程比懷孕還要漫長！」這句說話對Bass手馨儀最有感覺，因為她已為人母，對其他成員也是，因為他們都建立了家庭多了不同的身分。今次推出專輯《池堂怪談》亦令他們重拾第一次發專輯的感覺，重拾以往做音樂的新鮮感，專輯醞釀幾年，9月17日終於面世，他們心情都很激動。

魚丁糸很想念香港樂迷，很懷念在香港紅館演出，因為四面台的設計讓他們感受到全方位被樂迷包圍，更形容香港樂迷是「用盡生命去吶喊」，每次演出都能感受到樂迷滿滿的支持。

（即時娛樂）