無言感激︱《幫緊你應援團》大樹下籌款 Tiger原來是暖男 (22:02)

《幫緊你應援團》被形容為低成本拍出高質素的示範作，這集「大樹好遮蔭」又贏得好評。（視頻截圖/明報製圖）

ViuTV《幫緊你應援團》昨晚播映第10集「大樹好遮蔭」，委託人是岑樂怡（阿妹），希望給「大樹下善待動物庇護站」應援，她跟拍檔MIRROR成員邱傲然（Tiger）出動為無家毛孩籌款。是次應援大成功，獲裝修顧問團隊協助改善狗場內基本設備，安裝門與加設吊風扇等。阿妹與Tiger策劃兼任店長的義賣活動獲粉絲大大力支持，現場大排長龍，要分三批安排入場購物，兩小時內將場內義賣物品全部售出。

大樹下的資深義工JoJo在節目透露平日的義賣一日可能只有1000元或甚至只有700元，但為狗場繼續運作只有更努力籌款。當日Tiger與阿妹發起的籌款活動，共籌得4萬多元，對團隊的協助令義工們好感動。

節目播映後JoJo在社交平台再向《幫緊你應援團》道謝，說：「無言感激！」JoJo寫道：「無咗阿妹呢位委託人，大樹下唔會有機會收到咁有意義既驚喜，改善場內情況！同時好多謝Tiger係節目中傳遞出『尊重生命，不要棄養，用領養代替購買』的訊息！人類雖然不能用言語同動物溝通，但我相信大樹下班小朋友已用盡他/她們既肢體語言去感激阿妹，Tiger，節目組所有工作人員和Andy裝修顧問和他的團隊，再次無言感激。」她又提到香港還有很多流浪動物機構需要幫忙，希大家咁濃既愛繼續延續下去。

這集《幫緊你應援團》又令觀眾好感動忍不住淚水，特別是Tiger在義賣活動後的感受，說：「我哋嘅工作除咗跳舞唱歌外，就係令睇你嗰個人去感受你傳遞嘅嘢，呢個係我哋嘅責任，唔係單純跳啲好勁嘅舞，唱啲好勁嘅歌，有人因為睇到你表演而有啲感受，可能呢啲至係最重要。」Tiger在拍攝過程中好投入，說話也聲沙了，他緊張義賣物品缺貨時，阿妹提議剪他的頭髮作義賣，他說不介意只要幫到件事。鏡頭前Tiger表現冷靜，他隱藏的熱情在鏡頭後才見到，當阿妹與JoJo攬著喊的時候，Tiger上前給兩個爆喊的女人大大擁抱！

阿妹擔任《幫緊你應援團》主持表現被激讚，她不介懷觀眾不知道她的名字「岑樂怡」，還有她參與應援的真誠，被網民大讚:「阿妹好正！」

（即時娛樂）