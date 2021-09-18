自爆經歷兩次男友出軌分手 江嘉敏曾忍受望浪子回頭 (21:29)

江嘉敏昨晚擔任無綫節目《代溝關注組》嘉賓，跟長輩肥媽（Maria Cordero）、李家鼎（鼎爺）等談及「外遇老是常出現」題目，江嘉敏自爆之前兩次分手都是因為男友出軌，其中一個更不止出軌一次，她慶幸未結婚。

她曾經忍受男友偷食，當時第一次拍拖，有次男友騙她跟家人聚會，但在旺角被她撞見跟她的好姊妹一齊，她當時呃自己他們應該是好朋友行街。誰料到她生日，男友竟帶她去一個商場的餐廳搵那個女仔，還做出親暱舉動，令她好嬲。張秀文聞言直指：「他簡直當你儍，挑戰你底線！」

江嘉敏提到對上一個出軌男友，偷食對象有模特兒、KOL、女藝人。她認識其中一個女藝人，大家食過飯，她到分手一刻才知他們有嘢，令她覺得屋企張牀好污糟。她說之前未有察覺，但很多時致電男友，都聽到該女藝人在旁的聲音，男友解釋在附近一齊食飯。直至有次她在屋企樓下見女藝人的車才揭發，李家鼎忍不住指她後知後覺。她說曾期望男友有日浪子回頭，而她最嬲是致電男友媽媽告知她兒子出軌的事，對方竟反問她：「係咪你滿足唔到佢呀？如果你滿足到佢，佢唔會出去搵第二個囉。」肥媽笑指對方媽媽當然幫自己個仔，江嘉敏應該打給自己媽媽。

江嘉敏爆料曾在尖沙嘴撞見公司男藝人偷食人妻，她見女方蹺著男藝人的手，有出過新聞，她慶幸沒有叫對方，免得尷尬。

（即時娛樂）