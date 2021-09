next

張繼聰為了拍戲,試過增磅增肌,但亦試過減肥收身,昨天張繼聰在Instagram貼了兩張相,一張是弗爆肌照,另一張則是脹爆凸腩照,張繼聰寫道:「究竟我要為角色變幾多次身?最近又要收身...努力中,好想食甜嘢。」謝安琪留言撐老公兼乘機放閃:"I'm ok with both style",鄭秀文則寫道:「有一個其實好中意食嘢嘅靈魂,但同時又有一顆好有決心操fit的心志。」

(即時娛樂)