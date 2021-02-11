MIRROR隊長Lokman生日將至 「頭巾兵團」辦慈善應援企劃 (13:33)

森美日前在Instagram發文，讚Lokman當年參加森美小儀歌劇團時，已很有責任感和有領導能力。（Ig圖片）

Lokman表示一直想粉絲用買禮物的錢，幫助有需要的人，又可以積福。（陳釗攝）

【今日直擊】人氣男團MIRROR 與品牌聯乘合作，推出特別版口罩，並於旺角大型商場設期間限定店售賣。隊長楊樂文（Lokman）率領隊友呂爵安（Edan）和邱傲然 （Tiger），到該商場出席快閃打卡活動，吸引逾500粉絲到場，全層被「頭巾兵團」、「爵屎」及「小虎隊」重重包圍，場面墟冚。

當偶像現身時，粉絲瘋狂尖叫，3子亦非常識做，向粉絲打招呼。他們之後為海報和產品簽名，又到自己的巨型海報前拍照打卡。去到尾聲，Edan突然從後台捧出生日蛋糕，為本月26號生日的Lokman提早慶祝，並與Tiger帶動全場粉絲向隊長唱生日歌。

3子之後一同受訪，Lokman表示生日願望是大家身體健康，快點去旅行，最重要跟家人吃頓飯，因已很久沒回家吃飯。談到一班「頭巾兵團」為他準備一系列慶祝生日應援，包括「慈善應援企劃」，透過製作月曆等產品義賣，收益將不扣除成本，全數以Lokman名義，捐給香港癌症基金會。

Lokman大讚粉絲這份禮物很有意義，一直想他們用買禮物的錢，幫助有需要的人，又可以積福。對於森美也讚他10多歲參加森美小儀歌劇團時，已很有責任感和有領導能力，Lokman多謝對方仍記得他及當年的照顧。

（即時娛樂）