熊黛林陳嘉寶親子佈置賀中秋 ANSONBEAN喼弗戒食月餅 (16:20)

熊黛林（Lynn）、陳嘉寶（Anjaylia）、陳毅燊（ANSONBEAN）與劉沛蘅（Hillary）預祝大家中秋節快樂。

Lynn與孖女Kaylor和Lyvia花心思在家中佈置，製作小燈籠和貼貼紙，共度親子時光。Lynn說：「今年中秋節好難忘，因為BB之前仲細，未明白中秋節意思，佢哋慢慢長大，今年已明白乜嘢係中秋節，我都有同佢哋講，月亮上面有個姐姐叫嫦娥，入面仲有隻兔仔，佢哋好開心，今年可以同佢哋佈置屋企，又可以當親子活動，同時教佢哋中秋節嘅傳統習俗。」

Lynn表示本來要到內地工作，她笑言幸好工作檔期延遲，令她可與家人在港共度佳節團圓，她說：「我哋係比較傳統嘅家庭，每逢過節都會一家人齊整咁食飯，今年更加唔例外。」

年底生B的Anjaylia今年中秋節一如既往，與家人熱鬧共度，她更走訪舊式燈籠店尋找兒時回憶，她稱：「中秋節傳統會同屋企人食飯，食完飯後最開心嘅都係食，媽咪會整芋頭仔、買碌柚、有唔同款式月餅，林林總總，鋪到全枱面都係，大人會邊食邊傾偈，小朋友就玩燈籠。我最難忘係細個時，有一個用玻璃紙做嘅宮廷款式燈籠，大個咗想搵返嗰款燈籠嘅時候，已經搵唔返。因為囡囡已經識得玩燈籠，所以今年特登去返傳統嘅舖頭，問吓有冇呢款燈籠，可惜師傅話冇做喇，最後揀咗小金魚燈籠畀囡囡。」Anjaylia笑言跟兩個女DIY燈籠，可惜未到中秋節，燈籠已被「解體」，十分搞笑！

ANSONBEAN在中秋節跟家人團圓慶祝，他說：「今年嘅中秋幾難忘，因為工作需要，要好好喼弗，所以乜都唔食得。」ANSONBEAN感恩出道以來獲大家愛戴，趁着中秋節，他準備了心意禮物，答謝幫助過他的人，「因為今年第一年出道，好想多謝一啲幫助過我嘅朋友，所以就準備咗一啲小禮物，希望大家中秋節快樂」。

（即時娛樂）