不敢在隊友面前睡覺 江𤒹生手握重要照片 提醒姜濤勿亂來 (17:54)

【今日直擊】MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）為馬拉松活動拍攝宣傳片，坦言想過參加比賽跑埋一份，惟最後因工作撞期而放棄。他打算找隊友王智德（Alton）一齊練跑，備戰明年10公里賽事。他說︰「Alton以前跑長跑，有他帶住我會更安全，暈低都有人照顧。（跑步有型易吸引異性？）男仔玩運動從來是這個原因。我學跳舞單純覺得有型，曾因此吸引到女仔。」

為應付愈來愈多的工作量，AK認為要有足夠休息及均衡飲食，他稱已訓練到自己只睡2、3小時就夠，平日也會趁工作空檔時補眠。AK透露有提醒經常暈低的姜濤要多做運動及多休息，他認為姜濤最近因為睡眠不足才會暈，休息多一點就沒事。AK說︰「我覺得工作量不算很多，可以接受。可能他拍戲時間長，需要時間適應。聽前輩說從前會連續通宵工作幾天不能睡，我們未去到那麼誇張。」

MIRROR成員愛偷拍隊友睡姿，AK說︰「大家手上都有照片，我現在也不敢在他們面前睡覺。我手上其實也有很多，但人不犯我，我也不會生事端。我見姜濤非常進取，連化妝師、髮型師、工作人員也不放過。他很喜歡偷拍別人這個樣子，但他要小心，不要亂來，因為我手上有張他好勁的照片，有少少性感的。」

（即時娛樂）