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李妮望香港內地早日通關 中秋節與家人食團圓飯慶祝 (18:18)

文章日期：2021年09月19日

中秋節將至，前亞姐冠軍李妮趁疫情穩定，與一班聯誼會會員舉行聚會，提早慶祝佳節。已兩年沒回家鄉海南，李妮希望香港與內地早日通關。她表示今年中秋會和家人吃團圓飯及賞月。

（即時娛樂）

 

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