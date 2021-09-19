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李妮望香港內地早日通關 中秋節與家人食團圓飯慶祝 (18:18)
文章日期：2021年09月19日
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李妮透露今年中秋會依傳統和家人一同賞月。（大會提供）
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中秋節將至，前亞姐冠軍李妮趁疫情穩定，與一班聯誼會會員舉行聚會，提早慶祝佳節。已兩年沒回家鄉海南，李妮希望香港與內地早日通關。她表示今年中秋會和家人吃團圓飯及賞月。
（即時娛樂）
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