童年陰影｜浸浴照被瘋狂改圖 盧瀚霆驚見網民加入小丑魚 (22:25)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前在社交平台上載浸泡泡浴照片，照片一出即被網民瘋狂改圖，包括將浴缸內的泡泡變成楊枝甘露、牛奶粟米片、炒菜、碟頭飯、白飯，有網民又為他在浴缸內加入小黃鴨公仔。Anson Lo在社交平台分享照片，留言讚網民很有創意。不過，對於有網民為他在浴缸內加入小丑魚，Anson Lo似乎未敢接受，他在照片中加入正在哭的公仔，留言︰「幻想如果是真的話~ 我的表情應該不是這樣了。」

原來，Anson Lo很怕魚頭，這跟他小時候一個關於魚頭的童年陰影有關。他曾在社交平台撰文解釋，說從小就有養魚的習慣，除了魚，連海馬、水母也養過，當時的他只要看着缸內的魚就很滿足。Anson Lo回憶有一年，他和家人離家旅行個多星期，回家後立即跑去看魚缸內的魚，赫然發現缸內只剩下一個個魚頭。

Anson Lo說︰「原來在我們去了旅行的這一個多星期，沒有人飼養我的魚，牠們太餓了，便互相攻擊，吃剩彼此的魚頭；換言之，每一條魚也努力為生存而奮鬥過。這時，我看到有一條遍體鱗傷的魚像瘋了一樣的四處動彈，應該就是『生還者』。沒有多久，牠也沒有反應了。面對這個情景，我也忘記了我哭了多久，只因小時候的我實在太喜歡魚了。看着母親把一個一個魚頭沖進馬桶，都不知令我做了幾多個關於『魚頭飄上來坐廁』的噩夢。每個人也有自己獨有的恐懼，可能我的比較特別吧，每一次面對魚頭也令我變回幾歲的自己，但我很感激一直以來有你們陪伴我去克服這一個陰影，可能還未成功，但指日可待，等我。」

（即時娛樂）