細女似「少女版龔嘉欣」 遭Ina爆講粗口 劉小慧淡定解圍 (12:20)

由李思捷主持的遊戲節目《思家大戰》，昨（19日）晚播出第三集，嘉賓包括蘇志威（阿細）、劉小慧、細女Ina、蘇永康及蘇志威哥哥組成的「Sohea自由行」隊，以及胡渭康、韋綺姍、海俊傑、莫鎮賢及歐陽德勛組成的「新秀」隊。

阿細介紹蘇永康時，笑指二人關係複雜，並謂已把對方列入家族族譜，蘇永康補充：「我哋關係好長！同一年入行，識咗好耐。」由於阿細及蘇永康本身亦是新秀出身，遭胡渭康大叫「叛徒」，胡更笑言：「總之識朋友識姓蘇要留意喇！佢哋容易畀靚女拐走！」

昨晚民調問題亦相當有趣，其中一條是：「問咗100個男人，你會形容你老婆係乜嘢動物？」阿細因一時口快將「老虎」答錯成「獅子」，將回答權奉獻給「新秀」隊，海俊傑尷尬地估答案是「豬」，全場掌聲雷動，思捷更挑機說：「阿嫂！你係咪睇緊？」原本已驚驚豬的海俊傑笑言：「我返去實畀老婆掹耳仔。」他補鑊說：「對唔住呀老婆！我唔係話你！」

全晚最搶鏡絕對是Ina，被指「少女版龔嘉欣」的她，不但樣子甜美、行為活潑，且不時扮害羞，令思捷亦忍不住大讚可愛。當Ina擔任代表競猜「問咗100個人，有4個最多人答答案，父母叫仔女唔好做，但自己會做嘅」時，她爽快地說出「講粗口」，全場嘩然，矛頭直指阿細及小慧，思捷使出Mean招追問：「阿爸勁啲定阿媽勁啲？」令Ina相當尷尬，小慧見狀即淡定解圍：「佢哋真係唔係好識分咩係粗口，我哋好優雅㗎！」最終Ina憑「講粗口」，答中第一名答案。

（即時娛樂）