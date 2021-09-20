彭家麗迷上拍Vlog兼挑戰潛水 張崇德兩兄弟年底再開騷 (14:09)

彭家麗、張崇德、鄭融、韋雄及吳梓俊等，昨（19日）晚為「無限傳奇新星歌唱大賽」擔任評判。

彭家麗最近迷上拍Vlog，在網上分享日常生活趣事，她興奮介紹：「早前拍了一段有關電單車主題後，我又挑戰潛水，還親自拿攝錄機落水拍，覺得好好玩，遲些我想跟人學剪片。平日經常留意不同年輕人拍的短片，我比較鍾意看鄭欣宜。」教唱歌的彭家麗表示，因疫情關係而暫停跟學生面對面上堂超過1年，最近恢復開班授課。她承認少量學生流失在所難免，在疫情下教唱歌，會盡量小心，做足防疫措施。

張崇德分享比賽心得，他認為參賽者首要注重唱功，尤其出場唱第一句歌詞，一定要放膽開聲唱，之後演出會愈唱愈順，至於台風則屬次要。任職歌唱導師的他，試過幫助學生獨立製作唱片或歌曲圓夢，卻謙稱不敢當經理人，因自問不是這方面人才。

張崇德透露正籌備今年底舉行的第10次《基會難德演唱會》，因哥哥張崇基陪兒子到加拿大升學，近日剛返港正接受隔離，期待一家人中秋慶團圓。他說：「哥哥不常在港難得合體，真正是機會難得！加上現在時勢開騷不容易，我又是自己投資，所以好珍惜每一次機會，盡力做到最好。」

（即時娛樂）