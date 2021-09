next

日本「萬人迷」木村拓哉的18歲幺女光希,入行3年首次拍戲,獲「恐怖大師」清水崇邀請主演新片《牛首村》,電影公司今日公開她的訪問片段和幕後花絮,光希自爆從小已看爸爸做戲,感到非常羨慕,當她得悉有機會當主角,當然感到興奮,但因新片需要一人分飾兩角,「令到我的不安感覺亦倍增」,幸得星爸木村給予不少意見,更在劇本寫上「Enjoy and do your best!」為她打氣,笑言每日開工都獲得力量。

