舊愛魏駿傑自爆曾萌輕生念頭 滕麗名：人生總有高低潮 (17:05)

呂慧儀提議丹爺帶小糯米去玩燈籠時，可以帶同她的囝囝蟹籽一齊玩。（劉永銳攝）

滕麗名（阿滕）、劉丹（丹爺）及呂慧儀等，今天於電視城出席《愛‧回家之開心速遞》慶中秋活動。阿滕舊愛魏駿傑早前受訪，自爆低潮時曾萌輕生念頭？阿滕表示：「所以撒瑪利亞防止自殺會很重要。」

談到魏駿傑經歷離婚和零收入，還要帶着女兒，可會覺得很慘？她淡然說：「人生總有高低潮，最重要開心面對，小朋友很重要，他們的成長環境是大人製造出來。我知他稍後演出，祝他演出成功。（會否去捧場？）我未知我的檔期。」

對於魏駿傑表示當年北上發展，部分原因是為逃避，因見阿滕愈來愈紅，覺得配不起她？阿滕說：「他北上發展的經理人是我介紹他識的，不過不多講了，免得被人說我消費他，我們都無聯絡。（他說見到你幸福也開心？）多謝。」

丹爺表示中秋節跟家人吃飯慶祝，帶孫女「小糯米」跟她的同學仔玩燈籠。談到兒子劉愷威，他說對方身在內地工作，故未能一同過節，他說：「無所謂啦，他好像沒離開過一樣，兩父女日日視像通話，傾很久。」

呂慧儀曾表示想安排囝囝「蟹籽」跟小糯米認識，她說還未有機會，並提議丹爺帶小糯米去玩燈籠時，可以帶同蟹籽，讓兩位小朋友認識。

（即時娛樂）