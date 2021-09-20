梁詠琪《星夢動物園2》再聲演靚豬媽 黃德斌聲線感染觀眾 (20:32)

動畫電影《星夢動物園2》將於12月23日獻映，靚媽梁詠琪（GiGi）再度助陣粵語配音版，與「大叔」黄德斌率領各具風格特色的藝人陳葦璇、柯煒林及葉巧琳獻聲。

GiGi再度為該動畫電影獻聲，聲演靚豬媽樂詩（Rosita），黄德斌聲演歸隱傳奇巨星：搖滾哥羅威（Clay Calloway）；陳葦璇聲演表現高難度動作的狼女波莎（Porsha）、柯煒林聲演魔鬼教練德力士（Darius）、葉巧琳聲演勁舞貓女努絲（Nooshy）。

GiGi表示很高興能夠再次聲演《星夢2》。靚豬媽樂詩今次為克服恐懼，嘗試高難度表演，角色和從影多年的GiGi相似，為了帶給觀眾精彩表演，挑戰難度也要突破自己。

德斌放下搞笑形象，以一貫型男Cool爆深情聲演繹因妻子過身而退出歌壇的搖滾哥羅威，德斌笑言角色挑戰性十足，因為他要用聲線去感染觀眾，了解角色的內心世界。

陳葦璇、柯煒林及葉巧琳均是首次配音，對於能聲演賣座動畫感到既榮幸又興奮。曾經參加《全民造星III》的陳葦璇及葉巧琳更為角色追逐夢想，要落力表現自己，爭取在大舞台發光發亮的機會感同身受。

（即時娛樂）