梁諾妍佗B出海拍節目 老公洪永城冇阻止 余曉彤準備迎接新戀情   (23:12)

懷孕6個月的準媽媽梁諾妍（Inez）與育有現年6歲女兒的余曉彤（Hidy），兩位靚媽性格相似，同樣喜歡挑戰向前衝，富冒險精神，開心過每一日；最近她們合作主持香港開電視節目《碧波遊浪記》，考獲船牌的Hidy於節目中擔任船長，當時佗B 3個月的Inez則當水手，雖然過程驚險百出，包括壞船、船艙入水及引擎出煙，但無損二人繼續開心玩到癲。

Inez是跑步健將，她卻不諳水性，但她拍攝時不怕會跌落海，皆因萬一有事發生Hidy一定會救她。Inez懷有身孕仍堅持出海拍節目，她說老公洪永城沒有阻止，還叫她拍攝時玩得開心點，「不過最後他都會加句小心啲，在船上小心跣親，因為他知我性格，無論誰都阻止不到，我要做就會做」。Inez自言不是緊張媽媽，亦很清楚自己的身體狀况，故懷孕期間照樣做運動及健身教練工作。Inez稱生B後，照顧小朋友之餘仍想繼續工作，也沒有放棄去世界各地參加馬拉松比賽的夢想，「遲些可能會帶埋小朋友一齊跑，很期待小朋友和新領養的愛犬Molly一起長大」。

Hidy在節目中獻上首次真正駕船經歷，她坦言嚇到沒命，技術仍有待改進。經歷過婚姻失敗，Hidy自言已準備好迎接新戀情，近期不但多了追求者，亦有了解對象，「自己打開了心扉和其他人相處，認識不同朋友，當中有些有好感的人，但還未拍拖，到現在還是有少少驚愛情，覺得要慢慢來。其實好得意，身邊朋友很多開始結婚生B，我反而好似回到原點，又有一個再揀的機會，所以睇定啲，最緊要夾」。

欲知專訪詳情，請留意明日（9月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）